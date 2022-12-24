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Вице-президент ACA назвал лучшего бойца 2022 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «РБ Спорт» назвал лучшего бойца 2022 года.

«Какой бой жду в 2023 больше всего? Чимаев — Ковингтон, если берем UFC. Если другие российские лиги, это Дакаев — Аббасов. Если ACA, то Сулейманов — Хасбулаев или Сулейманов — Омаров. Туменов — Слипенко — тоже ожидаемый бой. Лучший боец 2022 года? Виталий Слипенко. Парень провел три боя, победил экс-чемпиона ACA, действующего чемпиона и бывшего бойца UFC Секулича, которого не смог финишировать тот же Рамазан Эмеев. Может я кого-то забыл, но Слипенко заслужил», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

16 декабря на турнире ACA 149 Слипенко нокаутировал Абубакара Вагаева и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона. В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения. На счету 29-летнего Вагаева 21 победа и 4 поражения.

Источник: РБ Спорт
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