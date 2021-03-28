Украинка Екатерина Шакалова в бою с полькой Изабеллой Бадурек на турнире FEN 33 в Лодзи (Польша) сделала уникальный бросок.

В третьем раунде, находясь в неудобной позиции, ей удалось схватить соперницу за бедра, поднять и бросить через себя. После этого Шакалова оказалась в позиции бокового контроля. В итоге украинка победила единогласным решением судей. Бой состоялся 27 марта.