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Невероятный прием девушки-бойца из Украины — она бросила соперницу через себя. Видео

22:58

Украинка Екатерина Шакалова в бою с полькой Изабеллой Бадурек на турнире FEN 33 в Лодзи (Польша) сделала уникальный бросок.

В третьем раунде, находясь в неудобной позиции, ей удалось схватить соперницу за бедра, поднять и бросить через себя. После этого Шакалова оказалась в позиции бокового контроля. В итоге украинка победила единогласным решением судей. Бой состоялся 27 марта.

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