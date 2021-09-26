Диас после поражения от Лоулера: «Я хотя бы устроил шоу»

Американский ветеран Ник Диас поделился эмоциями после поражения от экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Робби Лоулера на турнире UFC 266.

«Ну, я рад, что хотя бы устроил шоу, — сказал Диас в интервью после боя. — Я знал, что меня ждет. Старик Роб... Знаете, я испытывал огромный стресс перед этим боем, учитывая то, как давно не бился. У меня нет никаких оправданий. Просто давно не выступал и понимал, что меня ждет. У меня были изменения в моей менеджерской команде и в том, как был организован этот бой».

«Робби в потрясающей форме, — продолжил он. — Я понял, что он посек меня, и я не хотел тут все заливать кровью. Но рад, что вернулся и рад, что смог устроить небольшое шоу для вас».

Диас, который вернулся в ММА после шестилетнего простоя, уступил Лоулеру техническим нокаутом в первом раунде. Тем самым Робби закрыл поражение нокаутом от Диаса в апреле 2004 года на турнире UFC 47.