Украинцам не удалось посмотреть бой Усика с Джошуа на украинских телеканалах

Украинцам не удалось посмотреть поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Украинские каналы не показывали этот бой, а единственная платная платформа Megogo, на которой можно было посмотреть сражение бойцов, перестала работать.

По данным Ukranews, украинцы в соцсетях пожаловались на то, что ни один канал Украины не купил права на трансляцию боя. Также они выразили недовольство тем, что Megogo перестал работать в день поединка.

В субботу в Лондоне он победил единогласным решением судей британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.