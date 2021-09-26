Украинцам не удалось посмотреть бой Усика с Джошуа на украинских телеканалах
11:09
Украинцам не удалось посмотреть поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Украинские каналы не показывали этот бой, а единственная платная платформа Megogo, на которой можно было посмотреть сражение бойцов, перестала работать.
По данным Ukranews, украинцы в соцсетях пожаловались на то, что ни один канал Украины не купил права на трансляцию боя. Также они выразили недовольство тем, что Megogo перестал работать в день поединка.
В субботу в Лондоне он победил единогласным решением судей британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.
Дополнительная информация:
https://ukranews.com/news/803502-ukraintsy-ne-smogli-posmotret-boj-usik-dzhoshua-na-ukrainskih-telekanalah
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