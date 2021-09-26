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Шевченко — о словах Хабиба про ринг-герлз: «Никто не имеет права говорить, что они бесполезные»

10:34
Валентина Шевченко. Фото USA Today Sports
Валентина Шевченко. Фото USA Today Sports
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Обладательница титула UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на слова Хабиба Нурмагомедова, ранее заявившего, что ринг-герлз — самые бесполезные люди в единоборствах.

«Красивые девушки — украшение любого мероприятия, — сказала Шевченко на пресс-конференции после UFC 266. — Я хочу, чтобы люди знали это. И никто не имеет права говорить, что они бесполезные. Они на своем месте с самого начала. Увидев красивую девушку на мероприятии, как мужчина, вы получаете от этого удовольствие. Это мое послание».

В со-главном событии турнира UFC 266, который завершился несколько часов назад в Вегасе, Шевченко победила американку Лорен Мерфи техническим нокаутом в четвертом раунде. Теперь на счету 33-летней представительницы Киргизии 22 победы и 3 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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