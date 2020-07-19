Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дейвисон Фигейреду: «Я рос с дикими животными и взял кое-что от них»

05:46

Бразилец Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе. Он поделился своими впечатлениями от завоевания титула.

— Я знал, что мое время придет, буду защищать этот пояс, — приводит слова бразильца MMA Fighting. — Я буду активным чемпионом.

Я — парень с острова Марахо на севере Бразилии и в районе Амазонки. Привык расти вместе с дикими животными, думаю, что взял кое-что от них. Я свиреп в октагоне. Это действительно то, для чего работал. Всю неделю говорил, что собираюсь закончить этот бой в первом раунде.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир