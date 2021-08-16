Куницкая забеременела от бразильского бойца UFC

Россиянка Яна Куницкая сообщила, что ждет ребенка от бразильского бойца UFC Тиаго Сантоса.

«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая в Instagram.

31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.