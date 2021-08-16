Куницкая забеременела от бразильского бойца UFC
05:00
Россиянка Яна Куницкая сообщила, что ждет ребенка от бразильского бойца UFC Тиаго Сантоса.
«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая в Instagram.
31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
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