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Куницкая забеременела от бразильского бойца UFC

05:00
Яна Куницкая и Тиаго Сантос. Фото Instagram
Яна Куницкая и Тиаго Сантос. Фото Instagram
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Россиянка Яна Куницкая сообщила, что ждет ребенка от бразильского бойца UFC Тиаго Сантоса.

«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая в Instagram.

Публикация от Yana «Foxy» Kunitskaya (@yanamma)

31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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Сергей Разин все материалы автора

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