Депутат Госдумы, предложивший наградить Хабиба званием Героя России: «Дайте другую награду. Ну значок подарите»

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров прокомментировал идею присудить звание Героя России чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Вы считаете, что Хабиб своим поведение не дает пример молодежи? Здесь не идет речи о немедленном присвоении звания Героя России, дайте другую награду. Ну значок подарите, — приводит слова Омарова Youtube-канал Александра Лютикова. — Обратите внимание, что человек сам, своим трудом добился высот — без участия государства, которое вкладывает миллиарды в развитие футбола.



Почему в Дагестане в большинстве своем занимаются боксом и борьбой? Да потому что нет ни ледовых арен, ни плавательных бассейнов. Для занятия борьбой нужен небольшой зал и мат. Поэтому я и поднимаю эти вопросы. А Хабиб — скромный парень, их семья живет по советскому принципу — жили хорошо, были хорошо воспитаны, с уважением к семейным ценностям. А разве это сегодня не актуально для современной России?».