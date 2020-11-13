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Депутат Госдумы, предложивший наградить Хабиба званием Героя России: «Дайте другую награду. Ну значок подарите»

15:16
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров прокомментировал идею присудить звание Героя России чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Вы считаете, что Хабиб своим поведение не дает пример молодежи? Здесь не идет речи о немедленном присвоении звания Героя России, дайте другую награду. Ну значок подарите, — приводит слова Омарова Youtube-канал Александра Лютикова. — Обратите внимание, что человек сам, своим трудом добился высот — без участия государства, которое вкладывает миллиарды в развитие футбола.

Почему в Дагестане в большинстве своем занимаются боксом и борьбой? Да потому что нет ни ледовых арен, ни плавательных бассейнов. Для занятия борьбой нужен небольшой зал и мат. Поэтому я и поднимаю эти вопросы. А Хабиб — скромный парень, их семья живет по советскому принципу — жили хорошо, были хорошо воспитаны, с уважением к семейным ценностям. А разве это сегодня не актуально для современной России?».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=MBlvtsdXmZY&feature=youtu.be

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