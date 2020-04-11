«Даже великие не спаслись от мнений». Хабиб рассказал, как нужно относиться к критике

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram, в котором поделился мнением насчет того, как нужно относиться к критике.

На 18 апреля на шоу UFC 249 был запланирован бой Хабиба с американцем Тони Фергюсоном. Нурмагомедов не смог принять в нем участие, так как, по его словам, лишился возможности покинуть Россию, где находится сейчас. Многие фанаты стали обвинять чемпиона UFC в том, что он специально пытался избежать поединка с Фергюсоном. Хабиба заменил Джастин Гэтжи, но турнир в результате был отложен.

— Никогда не полагайся на кого-то и тем более не рассчитывай, кому ты дорог, тому даже говорить не придется о чем-либо, человек, который дорожит тобою, сам увидит, в чем ты нуждаешься, — написал Нурмагомедов. — Только упорный труд, самоотдача и понимание того, что результат дает только Всевышний.

— Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще, будет идеально, если из этой критики ты возьмешь плюсы, а минусы просто отпустишь, — отметил Хабиб. — До нас было много Великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а че говорить о нас...

— Пусть Всевышний поможет нам всем в эти тяжелые дни, — резюмировал боец.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА. Он рассчитывает провести следующий поединок в августе или сентябре.

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