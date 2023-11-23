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Боец ММА Никулин — об уходе Ковалева из Hardcore FC: «Претензии спортсменов оправданы, мы рискуем своим здоровьем»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин высказался об уходе бывшего чемпиона Hardcore FC Владислава Ковалева из промоушена.

«Я скажу как обычно — Анатолий Сульянов (основатель Hardcore FC -прим. СЭ) зажимает бабки. Если спортсмен добился определенного уровня, он хочет повысить свой гонорар. Другие лиги предлагают хорошие деньги, как это было в случае с Ибрагимом «Никархо» Исламовым. Я, правда, не уверен, что Владу «Белазу» Ковалеву кто-то готов заплатить шесть миллионов рублей. Два-четыре миллиона — еще адекватно. Претензии спортсменов к Hardcore оправданы. Мы рискуем своим здоровьем», — приводит слова Никулина Metaratings.ru.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Влад «Белаз» Ковалев не продлил контракт с Hardcore FC из-за финансовых разногласий.

Источник: Metaratings.ru
Владислав Ковалев
ММА
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