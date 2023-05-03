Давлатмуродов оценил перспективы таджикских бойцов в UFC

Российский боец таджикского происхождения Шараф Давлатмуродов прокомментировал дебют в UFC первых бойцов из Таджикистана Лоика Раджабова и Нурулло Алиева и оценил их перспективы.

«Лоик выступил чуть-чуть тяжеловато, но у него был большой простой. Два раза он был в финале Гран-при PFL, и никто не сомневается, что это спортсмен топового уровня. По регалиям он лучший в таджикских ММА. Он может запросто ворваться в элиту UFC. Зная как он работает, я понимаю, что это крепкий и разносторонний парень. Все будет зависеть от его работы и от удачи. Главное, чтобы не было лаки-панчей и решения судей были на его стороне. Что касается Нурулло, то у него такого бэкграунда нет, но он молодой, перспективный, голодный и идет на нуле. Он выиграл первый поединок, и все в его руках. Пахота и старание покоряют все», — приводит слова Давлатмуродов.

В марте 2023 года Лоик Раджабов победил единогласным решением судей аргентинца Эстебана Рибовича, а в феврале 2023 года Нурулло Алиев взял верх решением большинства судей над бразильцем Рафаэлем Алвесом и стал первым таджикским бойцом в UFC.