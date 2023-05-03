Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:53

Мусаев считает, что Иван Емельяненко победит в бою с Ледневым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мастер спорта по кикбоксингу Тимур «Золотой» Мусаев рассказал, чего ждет от поединка Ивана Емельяненко и Алексея Леденева, который состоится 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Иван Емельяненко — дебютант для медиапространства, но как говорили Александр и Федор, он так же с ними занимался, он мастер спорта. У Леденева просто не хватит бэкграунда в этом бою. Ставлю на победу Емельяненко — 60 на 40», — цитирует Мусаева РЕН ТВ.

Для Ивана бой против Леденева станет дебютным в ММА. При этом самый младший из братьев Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1100600-timur-musaev-stavit-na-pobedu-emelianenko-v-boiu-protiv-ledeneva
Иван Емельяненко
1
0
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давлатмуродов оценил перспективы таджикских бойцов в UFC

Слащинин дал совет Александру Емельяненко перед его встречей с Ершовым
Новости
RSS RSS
Все новости