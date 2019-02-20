"Давай сделаем это в ноябре". Хабиб призвал Сен-Пьера не завершать карьеру и провести с ним бой

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов призвал канадца Жоржа Сен-Пьера​ не завершать карьеру, а провести с ним бой в ноябре этого года.

– Давай сделаем это в ноябре. После этого боя можешь уйти, – написал 30-летний Нурмагомедов в Инстаграме. – Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что ты убедился в этом, когда был в Москве (Сен-Пьер посещал столицу России в апреле 2017 года. – Прим. "СЭ"). Но для меня было бы честью выйти в октагон вместе с одним из величайших бойцов за все время.

– Давай сделаем это в категории до 155 фунтов (легкая весовая категория до 70,3 кг. – Прим. "СЭ"), или я даже дам тебе еще 5 фунтов, потому что ты никогда не выступал в этой категории. Это твой выбор – 155 фунтов или 160, Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби, – отметил Хабиб.

– Прислый мне свое местоположение, друг (send me location – фирменная фраза Нурмагомедова. – Прим. "СЭ"), – заключил российский боец.

Ранее канадский журналист Бенуа Будуэн написал в Твиттере, что в четверг 37-летний Сен-Пьер проведет пресс-конференцию, на которой объявит о завершении карьеры в ММА, поскольку о поединке с Нурмагомедовым договориться не удалось.

Сен-Пьер считается одним из лучших бойцов ММА в истории. Он провел 28 боев (26 побед, 2 поражения). Много лет был чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) – с 2007 по 2013 годы беспрерывно. В ноябре 2017 года вернулся в октагон после четырехлетней паузы, победив британца Майкла Биспинга и завоевав титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). Затем Сен-Пьер от пояса отказался. Таким образом, поединок против Биспинга может стать последним в карьере канадца.

На счету Нурмагомедова 27 боев (27 побед, 0 поражений). Он неоднократно заявлял о желании провести поединок с Сен-Пьером. (Илья Андреев)