Дастин Порье: «Мне достаточно 25 минут 7 сентября, а Хабиб может забрать остальные 364 дня в году»

Американец Дастин Порье поделился ожиданиями перед боем с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Много работаю во время спаррингов, — цитирует MMAJunkie Порье. — Для моих соперников раунд может быть первым, но я уже работаю четвертую пятиминутку. Соперник приходит свежий, а у меня позади 15-20 минут тренировки.

Мне достаточно 25 минут 7 сентября, а Хабиб может забрать остальные 364 дня в году. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут, уверен, что смогу это сделать.

Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.