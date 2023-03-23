Чимаев: «Я бил Прохазку в зале. У моего менеджера есть видеозаписи»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что он часто спарринговал с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3) в зале в Швеции.

«Я стану тройным чемпионом, — сказал Чимаев на The MMA Hour. — Иржи что-то говорил обо мне, но я побил этого парня в спарринге. У моего менеджера есть записи. В нашем зале есть видеокамеры. Мы спарринговали, когда он дрался в Rizin. Мы вместе тренировались, у нас было много раундов. Я много раз его побеждал. Потом он стал чемпионом. Как? Может, в полутяжелом весе слишком слабые бойцы. Я не понимаю, как он вообще стал чемпионом.

Когда UFC подписали с ним контракт, я позвонил своему менеджеру и сказал: «Я же побил этого парня, почему UFC не подписывают меня?»

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.