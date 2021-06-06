Дарья Терещенко стала чемпионкой России по ММА

Представительница Алтайского края Дарья Терещенко заняла первое место на чемпионате России по ММА, финал которого завершился 6 июня в Кемерово. Она победила Татьяну Постарнакову судейским решением.

«Море эмоций. Все было очень сумбурно, так как я выходила первая. Нас немного переставили, поэтому поволноваться я особо не успела. Залетела в ринг — сразу начался бой. Выходила с намерением победить, ни секунды не сомневаясь в этом. Глубокий вдох и выдох — и понеслась», — поделилась Дарья в разговоре с «СЭ» после боя.

Чемпионат России по ММА проходит в Кемерово с 4 по 6 июня.