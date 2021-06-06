Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дарья Терещенко стала чемпионкой России по ММА

6 июня 2021, 11:51
Теги:

Представительница Алтайского края Дарья Терещенко заняла первое место на чемпионате России по ММА, финал которого завершился 6 июня в Кемерово. Она победила Татьяну Постарнакову судейским решением.

«Море эмоций. Все было очень сумбурно, так как я выходила первая. Нас немного переставили, поэтому поволноваться я особо не успела. Залетела в ринг — сразу начался бой. Выходила с намерением победить, ни секунды не сомневаясь в этом. Глубокий вдох и выдох — и понеслась», — поделилась Дарья в разговоре с «СЭ» после боя.

Чемпионат России по ММА проходит в Кемерово с 4 по 6 июня.

Читайте также

Агент рассказал, почему Мирзов остается в «Спартаке»
Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео
Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд