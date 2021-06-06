Макгрегор готовится к бою с Порье в боксерских перчатках. Фото
6 июня 2021, 07:17
Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор показал новые фото свое подготовки. 32-летний ирландец выложил снимки своей работы в боксерских перчатках.
Летом Макгрегор проведет реванш против Дастина Порье. Бой состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.
Me and the magic man Raj V. Kill shots! #crumlin pic.twitter.com/cPb0WULEqr— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 6, 2021
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