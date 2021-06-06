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Макгрегор готовится к бою с Порье в боксерских перчатках. Фото

6 июня 2021, 07:17
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Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор показал новые фото свое подготовки. 32-летний ирландец выложил снимки своей работы в боксерских перчатках.

Летом Макгрегор проведет реванш против Дастина Порье. Бой состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.

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