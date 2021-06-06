Макгрегор готовится к бою с Порье в боксерских перчатках. Фото

Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор показал новые фото свое подготовки. 32-летний ирландец выложил снимки своей работы в боксерских перчатках.

Летом Макгрегор проведет реванш против Дастина Порье. Бой состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.