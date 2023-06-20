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Даниэль Кормье: «Сехудо не стоит говорить о Волкановски»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) не сможет победить чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (25-2).

«Генри Сехудо будет драться в Бостоне в августе против Марлона «Чито» Веры, — сказал Кормье на своем канале YouTube. — Вот что странно для меня: он просил еще один титульный бой, потому что думал, что Алджамейн Стерлинг не будет драться против Шона О'Мэлли. Но они будут драться.

Генри поставил себя в очень выгодное положение, чтобы попытаться получить возможность снова стать чемпионом. Бой с Алджо показал мне, что Генри Сехудо не стоит говорить об Александре Волкановски. Генри слишком мал, потому что габариты Алджо создали ему некоторые проблемы, а Волкановски — настоящий монстр и, возможно, лучший боец pound-for-pound».

Алджамейн Стерлинг (23-2) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Алекс Волкановски
Генри Сехудо
Даниэль Кормье
UFC
ММА
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