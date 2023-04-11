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Даниэль Кормье настаивает на трилогии между Адесаньей и Перейрой

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что прямо сейчас руководство лиги должно назначить третий бой между чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-2) и Алексом Перейрой (7-2).

«Я действительно думаю, что матчмейкерам стоит организовать еще один бой Иззи против Алекса, потому что Алексу опасно драться с парнями, вроде Марвина Веттори, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Роберт Уиттакер — это самый неудобный для Алекса соперник, потому что Роберт может его повалить и заставить устать. Бой с Иззи имеет смысл, потому что в MMA у них 1-1, и в прошлую субботу Перейра отлично дрался. Было ощущение, что он выиграет поединок».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

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