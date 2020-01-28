Американский боец ММА, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал о своей дружбе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты не собираешься снимать реалити-шоу с Хабибом? У вас такие интересные разговоры. Забавно следить за вами.

— Я люблю Хабиба. По-моему, он один из лучших людей на планете. Он настолько предан, настолько заботлив. Если ты станешь его другом, то он будет готов умереть за тебя. В буквальном смысле. Он беспокоится о друзьях, словно они его семья. Нам весело вместе. Несмотря на то, что он теперь мировая суперзвезда, он для меня остался все тот же Хабиб, парень, который впервые вошел в зал, и не знал английского языка. Я для него как старший брат, у нас уникальные отношения, — сказал Кормье в интервью BT Sport.

31-летний Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он провел 28 поединков в ММА и во всех победил.