Исраэль Адесанья: «Сейчас я не знакомлюсь с девушками онлайн. Только вживую»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья на подкасте «Brilliant Idiots» рассказал, почему перестал знакомиться с девушками в интернете.

Исраэль Адесанья: «По возрасту я себя сейчас ощущаю в диапазоне от 12 до 45 лет. В зависимости от дня и настроения. Иногда я чувствую себя ребенком. Мне даже кажется: «Кто разрешит мне купить дом? Я же ребенок».

Ведущий: «Мы не можем точно сказать, сколько тебе лет, пока ты не скажешь нам, сколько девушек у тебя было. Давай в том же диапазоне — от 12 до 45. Сколько?»

Исраэль Адесанья: «В этом же диапазоне... Слушай, сейчас я холостяк. После последнего боя [Уиттакер-2] я даже толком не был на афтепати. Мы с моей командой пошли в Хьюстоне на вечеринку в честь Супербоула, но я так объелся, что меня потянуло в сон. Мне хотелось побыть одному. Но вот сейчас у меня медиа-турне, я буду кататься по миру. На данный момент я в Нью-Йорке, тут есть кое-какие заведения, куда я нанесу визит и хорошо проведу время».

Ведущий: «Заведения — это бордели?»

Исраэль Адесанья: «Не-не, нигга, какие бордели (смеется). Я не хожу в такие места».

Ведущий: «А стрип-бары? Там можно кого-то повалить».

Исраэль Адесанья: «Стрип-бары еще может быть. Но послушай, я не тот, кто даст себя затащить в ловушку. Я умен в своих похождениях. Поэтому у меня нет детей. Предполагается, что нет. Я не свечусь на TMZ. Я учусь на ошибках других. Сейчас я не знакомлюсь онлайн, например. Три месяца назад я залетел к одной в личку соцсети, и на следующий день уже все об этом знали.

Оказывается, она выложила скрин нашей переписки в какой-то групповой чат. И скрин пошел гулять. Поймите меня правильно, я никогда в первых сообщениях в личке не исполняю ничего дикого... но после этой ситуации я понимаю, что теперь даже «Привет, как дела» не могу написать в моем городе. Поэтому теперь я только вживую. Либо меня отвергают, либо меня принимают — но все это вживую".

12 февраля Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением на UFC 271 и провел четвертую защиту титула.