Дана Уайт: «Жду, что Кормье вызовет Макгрегора на бой»
09:29
Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, кто может вызвать на бой ирландца Конора Макгрегора.
— Мы с Конором пока не говорили о поединках, — приводит слова Уайта ESPN. — Если тебя зовут Конор, ты сидишь дома, то тебя все будут звать на бой в каждой весовой категории.
Кто следующий? Жду, что Даниэль Кормье позовет его на бой. Конор — личность, он наверняка ответит на этот вызов.
Думаю, что Конор должен сидеть сложа руки и ждать окончания боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Очевидно, что наиболее важным дивизионом для него является легкий.
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