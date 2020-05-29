Дана Уайт: «Жду, что Кормье вызовет Макгрегора на бой»

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, кто может вызвать на бой ирландца Конора Макгрегора.

— Мы с Конором пока не говорили о поединках, — приводит слова Уайта ESPN. — Если тебя зовут Конор, ты сидишь дома, то тебя все будут звать на бой в каждой весовой категории.

Кто следующий? Жду, что Даниэль Кормье позовет его на бой. Конор — личность, он наверняка ответит на этот вызов.

Думаю, что Конор должен сидеть сложа руки и ждать окончания боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Очевидно, что наиболее важным дивизионом для него является легкий.