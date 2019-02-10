Дана Уайт: "Возможно, Макгрегор и Фергюсон проведут бой за титул временного чемпиона"

Президент UFC Дана Уайт допустил вероятность проведения боя между Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона.

Ранее Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов были дисквалифицированы за потасовку после их боя. Россиянин заявил также, что не будет проводить бои до окончания срока отстранения Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.

- Ребята не могут просто сидеть и ждать, пока кто-то удерживает титул, - цитирует Уайта MMAWeekly. - Так не должно быть. Если Хабиб действительно так поступит, то мы что-то придумаем. Возможно, проведем бой между Фергюсоном и Макгрегором (за титул временного чемпиона - прим. "СЭ") или какой-то другой. Посмотрим, что будет дальше.