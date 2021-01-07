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Дана Уайт: «Слишком много «если» по бою Джонса и Адесаньи»

23:40
Исраэль Адесанья. Фото USA Today Sports
Исраэль Адесанья. Фото USA Today Sports
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Президент UFC Дана Уайт оценил вероятность боя между Джоном Джонсом и Израэлем Адесаньей.

«Слишком много «если» по этому бою. Джонс хочет драться в тяжелом весе, Израэль готовится к бою против Яна [Блаховича]. И если Адесанья не выиграет у него, то, наверняка, вернется в средний вес. Слишком много «если», чтобы точно сказать, состоится этот бой или нет», — сказал Уайт в интервью ESPN.

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