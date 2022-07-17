Дана Уайт подтвердил, что готов ввести временный титул в полулегком весе

Глава UFC Дана Уайт считает, что есть смысл разыграть временный пояс чемпиона в полулегком весе между Яиром Родригесом (14-3) и Джошом Эмметтом (18-2).

«Думаю, Волкановски предстоит операция на руке, ведь он повредил руку. Возможен ли бой за временный пояс чемпиона в полулегком весе? Мне нравится эта идея. Я не буду выступать против», — сказал Уайт после турнира UFC on ABC 3.

Волкановски сломал руку во втором раунде в поединке с Максом Холлоуэем (23-7) на UFC 276.

Родригес победил Брайана Ортегу (15-3) техническим нокаутом в первом раунде 16 июля на UFC on ABC 3 в Элмонте, США

Эмметт победил Кэлвина Каттара (23-6) раздельным решением судей 19 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США