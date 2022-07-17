Туйнов: «Махачев продолжает дело Хабиба. Буду болеть за него в бою с Оливейрой»

Российский кикбоксер Владислав Туйнов заявил, что будет болеть за соотечественника Ислама Махачева в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Буду болеть за Махачева, потому что, во-первых, это человек, представляющий Россию. Во-вторых, я один из тех людей, который занимается ударными единоборствами, но всегда болел за Хабиба (Нурмагомедова), который является частью команды Махачева. Это человек, который продолжает дело Хабиба, и тот, который пытается создавать максимальную доминацию в организации», — сказал Туйнов.

Махачев и Оливейра сразятся в главном событии турнира UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. На кону боя вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

На турнире Top Dog 15, который состоялся 16 июля в Москве, Туйнов сразился с Павлом Шелестом. Итогом противостояния стала ничья.

На счету Туйнова в кулачной лиге Top Dog 2 победы и 1 ничья.