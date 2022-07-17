Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Чарльз Оливейра (33-8) получит процент с продаж платных трансляций турнира UFC 280, который обычно получают чемпионы.

«Да, он получит процент с продаж платных трансляций. Чарльз — чемпион, но технически им не значится», — сказал Уайт после турнира UFC on ABC 3.

Также Уайт признался, что планировал свести Махачева с Бенилом Дариушем (21-4), но американец получил травму.

«Изначально мы пытались сделать другой бой, — отметил Уайт. — Мы хотели, чтобы Ислам подрался с Дариушем, но тот сломал лодыжку... поэтому провести бой Оливейры и Махачева имеет смысл в Абу-Даби. Все хотели этого, и поэтому мы сделали этот бой».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.