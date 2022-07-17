Али Абдель-Азиз: «Оливейра никогда не был чемпионом. Хабиб позволил ему придержать пояс для Ислама»

Али Абдель-Азиз считает, что Оливейра никогда не был чемпионом

Менеджер следующего претендента на титул в легком весе UFC Ислама Махачева (22-1) Али Абдель-Азиз считает, что Чарльз Оливейра (33-8) никогда не был чемпионом.

«Все говорили, что Чарльз был чемпионом. Думаю, Хабиб просто одолжил ему пояс, чтобы он придержал его для Ислама, — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo. — На самом деле я не думаю, что Чарльз был чемпионом. С кем он дрался? Чендлер? У Чендлера 2-2 по боям в UFC. Порье? Я уважаю Порье, но он проигрывал Хабибу. Ислам будет играть с ним и покажет, что в этой игре есть уровни».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.