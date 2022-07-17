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Сегодня, 14:07

Брайан Ортега прокомментировал поражение от Яира Родригеса

Давид Хачатрян
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31-летний полулегковес Брайан Ортега (15-3) впервые сделал заявление после поражения от Яира Родригеса (14-3) на UFC on ABC 3.

Бой закончился в первом раунде, когда Ортега получил травму плеча.

«Все шло как надо, я контролировал каждую минуту боя. Я делал свою работу, полностью контролировал его в борьбе. Но, когда мы упали, моя рука вылетела. Яир сказал, что он готов провести со мной реванш, и я тоже к этому готов. Однако сперва мне нужно восстановиться после травмы», — приводит слова Ортеги издание MMA Junkie.

Поединок состоялся 16 июля на UFC on ABC 3 в Элмонте, США. Бой проходил за звание главного претендента на титул в полулегком весе.

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