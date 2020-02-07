Дана Уайт: «Почтим память Коби Брайанта на UFC 247. Он был инвестором нашей организации»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что на турнире UFC 247, который состоится в Хьюстоне в субботу, 8 февраля, планируется отдать дань памяти легендарному баскетболисту «Лейкерс» Коби Брайанту, погибшему 26 января в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джанной и еще семерыми людьми. Также, Уайт рассказал, что Брайант являлся одним из инвесторов UFC.

— В эти выходные в UFC состоится первый бой с момента гибели Коби, и мы собираемся почтить его память, — приводит TMZ слова Уайта. — Вы знаете Брайанта, как баскетболиста и обладателя «Оскара», но он ведь был еще и одним из крупнейших инвесторов Body Armor — компании, которая является спонсором UFC. Коби также был инвестором самой UFC. 2019 стал самым успешным годом в истории организации, Коби получил выплаты за инвестиции на той же неделе, что и погиб. Он был очень рад, он сказал то, что обычно и говорят: «Жаль, что не вложил еще больше». Коби был отличным чуваком, частью организации UFC. Коби Брайант был хорошим парнем во всех возможных смыслах этого слова.