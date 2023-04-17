Дана Уайт отреагировал на анонс боя Пола и Диаса

Глава UFC Дана Уайт надеется, что Джейк Пол и Нейт Диас заработают с боя друг с другом миллионы долларов.

«Я не хочу обсуждать чужие бои, как это любит делать Оскар Де Ла Чудик. Я не хочу говорить об этом поединке. Прежде всего, ни тот, ни другой не являются моими бойцами. Мне нет необходимости обсуждать это. Я желаю ему [Диасу] всего наилучшего. Надеюсь, они заработают миллионы долларов», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Диас и Пол подерутся 5 августа в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса.