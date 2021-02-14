Камару Усман: «Сен-Пьер? Я просто другой тип монстра»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (18-1) на пресс-конференции ответил на вопрос, как бы мог сложиться его потенциальный бой с его бывшим чемпионом UFC в этой весовой категории Жоржем Сен-Пьером (26-2).

«Я люблю Джорджа, он всегда был моим вдохновением, считаю его величайшим. Но посмотрите на меня... Сегодня я представляю собой просто другой тип монстра. Джордж был мастером джеба, но посмотрите, что делаю джебом я», — сказал Усман.

33-летний Усман на турнире UFC 258 победил техническим нокаутом в третьем раунде Гилберта Бернса (19-4). На его счету три защиты титула. Сен-Пьер, который провел последний бой в ноябре 2017 года, успешно защитил титул чемпиона в полусреднем девять раз. При этом у Усмана 13 побед подряд в полусреднем весе, а у Сен-Пьера — 12.