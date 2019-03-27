Дана Уайт: "Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре"

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.

– Он вернется в сентябре, – приводит слова президента UFC Даны Уайта. – Хабиб временно отстранен, а затем не будет драться из-за Рамадана (пост у мусульман, который пройдет с 5 мая по 3 июня – прим. "СЭ").

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле.

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