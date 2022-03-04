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Сегодня, 04:53

Состоялась дуэль взглядов перед боем Масвидаль — Ковингтон

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль и бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон провели дуэль взглядов перед турниром UFC 272. Бойцы пытались ударить друг друга, но их остановил глава промоушена Дана Уайт.

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, а Масвидаль — 6-ю.

Публикация от Marc Raimondi (@marcraimondimma)

Ковингтон подерется с Масвидалем 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Дана Уайт
Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
ММА
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