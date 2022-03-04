Состоялась дуэль взглядов перед боем Масвидаль — Ковингтон

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль и бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон провели дуэль взглядов перед турниром UFC 272. Бойцы пытались ударить друг друга, но их остановил глава промоушена Дана Уайт.

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, а Масвидаль — 6-ю.

Ковингтон подерется с Масвидалем 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.