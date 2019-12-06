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Дана Уайт: «Макгрегор после боя с Серроне хочет выйти на Хабиба»

09:20
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Глава UFC Дана Уайт отметил, что ирландец Конор Макгрегор рассчитывает подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В следющем бою Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок пройдет 18 января.

— Конор будет драться в 170 фунтах. Он не хотел сбрасывать вес до 155, — цитирует Уайта mmajunkie.usatoday.com. — Он и Серроне оба дрались в 170 фунтах.

Он надеется, что побьет Серроне, а затем сможет выйти на Хабиба как можно скорее. Поэтому он не хотел дважды сбрасывать вес.

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