Дана Уайт: «Макгрегор после боя с Серроне хочет выйти на Хабиба»

Глава UFC Дана Уайт отметил, что ирландец Конор Макгрегор рассчитывает подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В следющем бою Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок пройдет 18 января.

— Конор будет драться в 170 фунтах. Он не хотел сбрасывать вес до 155, — цитирует Уайта mmajunkie.usatoday.com. — Он и Серроне оба дрались в 170 фунтах.

Он надеется, что побьет Серроне, а затем сможет выйти на Хабиба как можно скорее. Поэтому он не хотел дважды сбрасывать вес.