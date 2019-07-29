Дана Уайт: "Конор готов заменить Хабиба или Порье"

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора.

- Мы встречались с ним на прошлой неделе, - цитирует Уайта портал MMA Junkie. - Конор хочет вернуться и он наблюдает за тем, что случится в сентябре. Хабиб и Порье подерутся на UFC 242, но в этом бизнесе может случиться что угодно, поэтому Конор сидит и ждет, не будет ли у него возможности выйти на замену.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее он намекнул на свой возможный уход из спорта.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турните UFC 242 в Абу-Даби.