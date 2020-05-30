Дана Уайт: «Джонс хочет за бой с Нганну 30 миллионов долларов»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что Джон Джонс хочет за бой с Франсисом Нганну гонорар равный тому, что бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заработал за реванш с Тайсоном Фьюри. Американский боксер тогда заработал 25-30 миллионов долларов.

— Процитирую его и то, что он сказал моему юристу. Он сказал, что хочет, чтобы заплатили как Деонтею Уайлдеру за его последний бой, — цитирует MMA Junkie Уайта. — Думаю, что это 30 миллионов долларов.

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