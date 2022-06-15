Исмагулов о возможном поединке Оливейра — Махачев: «60 на 40 в пользу Ислама»

Российский боец Дамир Исмагулов (23-1) назвал фаворита в возможном бою за пояс в легком весе UFC между Чарльзом Оливейрой (33-8-1) и Исламом Махачевым (22-1).

«Думаю, в этом бою будет все: и борьба, и стойка, и клинчи. Думаю, 60 на 40 в пользу Ислама. Он (Махачев) сильнее физически», — цитирует Исмагулова «РБ Спорт».

31-летний Исмагулов провел 4 поединка в UFC и во всех одержал победу единогласным решением судей. Следующий бой росскийский спорсмен проведет против Гурама Кутателадзе (12-2) на турнире UFC on ESPN 18 июня.

В последнем поединке 32-летний брализец Чарльз Оливейра одержал победу удушающим приемом в первом раунде над Джастином Гейджи (23-4) на турнире UFC 274, однако из-за проваленного взвешивания боец был лишен пояса в легком весе.

Российский боец Ислам Махачев в последнем бою одолел американца Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 202.