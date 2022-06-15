Прохазка — о том, как отметил победу над Тейшейрой: «Выпил пиво и выкурил две сигареты»

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка на шоу The MMA Hour рассказал, как отпраздновал завоевание пояса.

— Как вы отметили победу?

— Я отметил в Сингапуре с людьми, которые приехали меня поддержать. На афтепати я выпил одно пиво и выкурил две сигареты. Чтобы прийти в себя, успокоиться. Но я все равно не мог поверить в то, что произошло.

— Сигареты?! Вы курите сигареты?

— Да, иногда. Когда мне нужно расслабиться, прийти в себя, понять момент.

11 июня Прохазка задушил Гловера Тейшейру в 5-м раунде на UFC 275 и стал новым чемпионом в 93 кг.