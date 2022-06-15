Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 23:03

Прохазка — о том, как отметил победу над Тейшейрой: «Выпил пиво и выкурил две сигареты»

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка на шоу The MMA Hour рассказал, как отпраздновал завоевание пояса.

— Как вы отметили победу?

— Я отметил в Сингапуре с людьми, которые приехали меня поддержать. На афтепати я выпил одно пиво и выкурил две сигареты. Чтобы прийти в себя, успокоиться. Но я все равно не мог поверить в то, что произошло.

— Сигареты?! Вы курите сигареты?

— Да, иногда. Когда мне нужно расслабиться, прийти в себя, понять момент.

11 июня Прохазка задушил Гловера Тейшейру в 5-м раунде на UFC 275 и стал новым чемпионом в 93 кг.

UFC
ММА
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Захарян и еще пять российских футболистов, кто интересен клубам Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмагулов — о Петре Яне: «Выносливый, действительно пахарь»

Исмагулов о возможном поединке Оливейра — Махачев: «60 на 40 в пользу Ислама»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости