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26 июля, 23:49

Дацик заявил, что рассчитывает нокаутировать Томпсона в первых раундах поединка

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик делает ставку на нокаут уже в первых раундах боя с британцем Оли Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я не люблю долго рубиться. Чтобы долго рубиться, надо много дыхалки иметь. Лучше коротко выйти и быстро зарубиться», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Спортсмен делает ставку на нокаут уже в первых раундах поединка и обещает посмотреть, «у кого кости крепче».

«Посмотрим, Оли, кто упадет первым. Бежать я не собираюсь», — сказал Дацик.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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