Дацик заявил, что не сможет бить Монсона по ноге из-за татуировки с серпом и молотом

Вячеслав Дацик заявил, что что не сможет бить своего оппонента Джеффа Монсона по определенным частям тела, поскольку на них находятся патриотические татуировки.

«Джефф хитрый. По ноге бить нельзя — там серп и молот. В бочину тоже особо не ударить — там Че Гевара. Куда бить-то, непонятно... Весь забился великими. План на бой — откроем диски Mortal Kombat и потренируемся», — приводит РЕН ТВ слова Дацика.

5 августа в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик сразится Монсоном. Их бой станет главным поединком турнира суперсерии. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.