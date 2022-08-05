Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:57

Дацик о бое с Монсоном: «Джефф хитрый. По ноге бить нельзя — там серп и молот»

Дацик заявил, что не сможет бить Монсона по ноге из-за татуировки с серпом и молотом
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Вячеслав Дацик заявил, что что не сможет бить своего оппонента Джеффа Монсона по определенным частям тела, поскольку на них находятся патриотические татуировки.

«Джефф хитрый. По ноге бить нельзя — там серп и молот. В бочину тоже особо не ударить — там Че Гевара. Куда бить-то, непонятно... Весь забился великими. План на бой — откроем диски Mortal Kombat и потренируемся», — приводит РЕН ТВ слова Дацика.

5 августа в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик сразится Монсоном. Их бой станет главным поединком турнира суперсерии. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1008663-datsik-zaiavil-chto-ne-mozhet-bit-po-patrioticheskim-tatuirovkam-monsona
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
1
0
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт прокомментировал желание Арума устроить бой Фьюри — Нганну
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости