Дана Уайт прокомментировал желание Арума устроить бой Фьюри — Нганну

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал желание Боба Арума устроить бой между Фрэнсисом Нганну и боксером Тайсоном Фьюри.

Ранее легендарный боксерский промоутер заявил, что заинтересован в том, чтобы этот бой состоялся, допустив, что его возможно организовать и без сотрудничества с UFC.

«О, да, да, он желает вражды... К черту его... Но я не могу отрицать, что он один из величайших промоутеров всех времен», — сказал Уайт в интервью ютуб-каналу Fight Hype.

Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. На его счету в ММА 17 побед и 3 поражения.