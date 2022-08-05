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Сегодня, 13:28

Дана Уайт прокомментировал желание Арума устроить бой Фьюри — Нганну

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал желание Боба Арума устроить бой между Фрэнсисом Нганну и боксером Тайсоном Фьюри.

Ранее легендарный боксерский промоутер заявил, что заинтересован в том, чтобы этот бой состоялся, допустив, что его возможно организовать и без сотрудничества с UFC.

«О, да, да, он желает вражды... К черту его... Но я не могу отрицать, что он один из величайших промоутеров всех времен», — сказал Уайт в интервью ютуб-каналу Fight Hype.

Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. На его счету в ММА 17 побед и 3 поражения.

Дана Уайт
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
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