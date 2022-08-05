Тактаров: «Не думаю, что мне будет интересно смотреть на бой Дацика и Монсона. Я уже знаю результат»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«РЕН ТВ нужно продавать шоу, им нужно привлекать зрителя, — сказал Тактаров «СЭ». — Они выбирают самое горячее из того, что возможно сделать. Конечно, было бы горячее, если бы я в один из вечеров надавал пощечин ребятам с длинными языками, которые последние 3 года не замолкали. Бить не стал бы, это ниже моего достоинства. Может, это привлекло бы больше внимания — если бы я держал правую руку за спиной, а левой надавал пощечин ребятам, которые на 10-15 лет младше меня. Но этого я делать не буду. Это личная вещь. Если это произойдет, то не на шоу и не за деньги, а по-человечески и от души. Все остальное — собирает деньги и просмотры. Не думаю, что мне будет интересно смотреть на бой Дацика и Монсона. Я знаю их много лет, я уже знаю результат боя. Знаю, как пойдет бой. На какой секунде ребята устанут».

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У Дацика — 13 побед и 16 поражений.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.