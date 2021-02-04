Дацик заявил, что готов убить Дижона на ринге
14:38
Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о своем плане на боксерский поединок с камерунцем Тайсоном Дижоном.
«Ринг все покажет. Я готовлюсь выйти и убить. Это вообще кто? Эмоций у меня никаких не возникло. Один уже пообещал посушить мне ноги, посмотрим на ринге, как этот посушит мне голову», — цитирует РЕН ТВ Дацика.
Бой Дацика с Дижоном состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга». Главным боем мероприятия станет поединок между Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/799021-datsik-zaiavil-o-gotovnosti-ubit-taisona-na-ringe
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