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Дацик заявил, что готов убить Дижона на ринге

14:38

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о своем плане на боксерский поединок с камерунцем Тайсоном Дижоном.

«Ринг все покажет. Я готовлюсь выйти и убить. Это вообще кто? Эмоций у меня никаких не возникло. Один уже пообещал посушить мне ноги, посмотрим на ринге, как этот посушит мне голову», — цитирует РЕН ТВ Дацика.

Бой Дацика с Дижоном состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга». Главным боем мероприятия станет поединок между Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/799021-datsik-zaiavil-o-gotovnosti-ubit-taisona-na-ringe

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