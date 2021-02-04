Дацик заявил, что готов убить Дижона на ринге

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о своем плане на боксерский поединок с камерунцем Тайсоном Дижоном.

«Ринг все покажет. Я готовлюсь выйти и убить. Это вообще кто? Эмоций у меня никаких не возникло. Один уже пообещал посушить мне ноги, посмотрим на ринге, как этот посушит мне голову», — цитирует РЕН ТВ Дацика.

Бой Дацика с Дижоном состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга». Главным боем мероприятия станет поединок между Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой.