Мусаев оштрафован за потасовку на турнире KSW 58

Российский боец Шамиль Мусаев получил наказание за стычку после боя на турнире KSW 58. Его оштрафовали на 50 процентов его гонорара за бой, а Уроша Юришича — на 30. Также их лишили бонусов за лучший бой вечера.

Напомним, Мусаев (14-0) атаковал Юришича (11-1) после окончания боя между ними на турнире в Польше. 27-летний россиянин победил единогласным решением судей. Словенец и его команда остались недовольны вердиктом. После поединка бойцы подошли друг к другу, Мусаев поднял Юришича, бросил на пол и начал бить. Словенцу удалось защититься, а потом их начали разнимать.