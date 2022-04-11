Генри Сехудо планирует подраться с Волкановски, Стерлингом или Диллашоу

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что он в скором времени вернется в список бойцов, которых тестирует Антидопинговое агентство США (USADA).

«Я собираюсь обсудить с Али Абдель-Азизом мое возвращение в пул бойцов, которых тестирует USADA, — написал Сехудо в соцсетях. — У Волкановски нет конкуренции в полулегком после Макса Холлоуэя. Что касается Стерлинга и Ти Джея Диллашоу, то я побью обоих парней в бою за титул, который я никогда не терял. Настало время для возвращения Короля».

Ранее Сехудо неоднократно намекал на возвращение в UFC. В последнее время американец бросал вызов бывшему двойному чемпиону UFC в полулегком и легком весе Конору Макгрегору (22-6)

Сехудо завершил карьеру бойца 10 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом (24-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 249.