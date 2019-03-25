Дацик проведет первый бой после освобождения 13 апреля. Его соперник – блогер

Вячеслав Дацик 13 апреля проведет поединок с бойцом ММА и популярным Youtube-блогером Артемом Тарасовым.

– Назначена дата нашего боя с Дациком! Бой состоится 13 апреля в Москве, – написал Тарасов в Инстаграме.

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). В активе 28-летнего Тарасова 5 боев (5 побед). Тарасов выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

Ранее Дацик вызывал на поединок известного бойца ММА Александра Емельяненко.





