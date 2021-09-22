Дацик ответил на выпад Кофи Кинга перед турниром Top Dog FC X

Боец ММА Вячеслав Дацик ответил на выпад Кофи Кинга, которые пообещал на турнире Top Dog убрать всех своих конкурентов.

«Никто, никто и рядом со мной не стоял. Дайте мне три минуты, и я избавлюсь от них всех в ту же ночь», — заявил Кофи Кинг.

«Главное, чтобы у него кулачки не сокрушились об мою голову», — ответил Дацик.

Турнир по боям на голых кулаках Top Dog FC X состоится 24 сентября в Москве. РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.