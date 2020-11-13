Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик условно-досрочно вышел из тюрьмы.

Суд, где было вынесено решение об освобождении по УДО, прошел 2 октября. Был дан срок десять дней на обжалование, и в последний день областная прокуратура обжаловала это решение. Поэтому Дацика не освободили, а до сегодняшнего дня держали в исправительной компании №?3.

— Меня украли инопланетяне на ПМЖ. Чувствую себя шоколадно, — заявил Дацик 78.ru.

Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.