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Дацик — о выходе на свободу: «Меня украли инопланетяне на ПМЖ»

17:13
Вячеслав Дацик. Фото Instagram
Вячеслав Дацик. Фото Instagram
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Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик условно-досрочно вышел из тюрьмы.

Суд, где было вынесено решение об освобождении по УДО, прошел 2 октября. Был дан срок десять дней на обжалование, и в последний день областная прокуратура обжаловала это решение. Поэтому Дацика не освободили, а до сегодняшнего дня держали в исправительной компании №?3.

— Меня украли инопланетяне на ПМЖ. Чувствую себя шоколадно, — заявил Дацик 78.ru.

Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.

Дополнительная информация:

https://78.ru/news/2020-11-13/menya_ukrali_inoplanetyane_na_pmzh_boica_dacika_osvobodili_po_udo

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