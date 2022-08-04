Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:18

Дацик и Монсон провели открытую тренировку перед боем

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вячеслав Дацик и Джефф Монсон провели открытую тренировку перед пятничным боем. Поединок между спортсменами пройдет по правилам MMA.

Монсон и Дацик возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа в Москве.

Хотите выиграть перчатки с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона или фирменную футболку «Бойцовского клуба РЕН ТВ»? Участвуйте в конкурсе, который проходит в группе телеканала РЕН ТВ в «Одноклассниках».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1008496-datsik-i-monson-proveli-otkrytuiu-trenirovku-pered-bitvoi-v-oktagone
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
0
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вахитов: «Если дебютирую в ММА, буду тренировать борьбу в Дагестане»

Гаджи Автомат оказался легче Родригеса почти на 9 кг
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости