Дацик и Монсон провели открытую тренировку перед боем

Вячеслав Дацик и Джефф Монсон провели открытую тренировку перед пятничным боем. Поединок между спортсменами пройдет по правилам MMA.

Монсон и Дацик возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа в Москве.

Хотите выиграть перчатки с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона или фирменную футболку «Бойцовского клуба РЕН ТВ»? Участвуйте в конкурсе, который проходит в группе телеканала РЕН ТВ в «Одноклассниках».